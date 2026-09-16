Илиян Филипов: Ботев почти е изчистил своите дългове, които заварих при сделката със Зингаревич

Финансовият благодетел на Ботев (Пловдив) – Илиян Филипов сподели интересни неща около клуба в интервю за радио „Фокус“. Той заяви, че почти са изчистени задълженията, оставени от предишното ръководство на Ботев.

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Събрали сме се за началото на турнира Bethub Pro Cup. Как посрещнахте новината за тази нова проява и какво означава тя за българския футбол и за първите 8 отбора, които участват?

- Ами, за мен това е много добра инициатива, поради простата причина, че след като два отбора по-малко вече са в Първа лига, това е начин да се компенсират част от мачовете, които губим като домакини и съответно като гости. Все пак България не е толкова натоварена с мачове, както другите първенства, и мисля, че това е страхотна инициатива. Освен това е някакъв допълнителен приход за клубовете, което е добре дошло за всеки.

Като заговорихме за клубове, нека обърнем внимание на Ботев (Пловдив). Каква е равносметката? Година и 2-3 месеца, след като подписахте със Зингаревич – когато теглите чертата, къде сте финансово и в класирането на Първа лига?

- Когато теглим чертата... вие казахте тогава, по време на сделката, че дълговете са 9 милиона лева бяха дълговете. В момента дълговете са почти изплатени. При нас има строга финансова дисциплина – заплатите се плащат 10 дни по-рано, осигуровките се плащат навреме. Преди малко платих ДДС-о, говорейки по телефона, докато пътувахме към стадиона – при нас 100% финансова дисциплина се спазва и мисля, че сме вкарали нещата в ред на 100%.

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Това си личи и от футболистите, които идват – хора, които са били на Запад, играли са в чужбина, избират Ботев (Пловдив). Защо го правят?

- Защото те си говорят между тях, разбирате ли? Знаят, че в Ботев финансите са в перфектно състояние, знаят, че си получават заплатите навреме. Давам ви пример: днес съм платил таксата за детското училище на един бразилски футболист, без това да го има по договор – 14 500 евро съм привел за английско-българско училище, където да учи детето му. Това го няма в договора, аз сам го направих за момчето и то е доволно. Те си говорят между тях и е нормално в момента да чувам, че Ботев е предпочитан клуб за български футболисти, дори за чужденци и българи. Предпочитат наистина Ботев.

Това няма как да не върви ръка за ръка с инфраструктурата и съоръженията на стадиона.

- 100%. И фенската маса, което също не е за подценяване. Ботев обича своите футболисти, но както ги обича, така и ги мрази – днес си герой, утре си уволнен. Нали, това е природата на тази фенска маса. Но инфраструктурата е много важна. Ние доста я подобрихме на базата, направихме осветление на три терена, за да не се притесняваме зимата в късната част на деня къде да тренират децата. Терените се поддържат на 100%, много добре се поддържат. На "Колежа“ също виждате – сега ще правим нови допълнителни инвестиции от клуба, ще има допълнителни скайбоксове, долу трябва да завършим всички нови съблекални и зони под сектора, което също ще бъде инвестиция на клуба. Така че работим усилено и в тази насока.

Заради тези инвестиции ли имате молба към общината да опрости наема, който дължите на Община Пловдив?

- Не, ще ви кажа честно: ние имаме да плащаме 11 наема на общината. Защо са 11? Защото преди 11 месеца научих, че от Локомотив са попитали за 13-ия наем и казах: "Окей, значи не може ние да плащаме, а Локомотив да не плаща“. Аз спрях да плащам наемите, при положение че Локомотив имаха в онзи момент 24 наема за плащане, а не 11. Просто нека да има паритет за двата пловдивски клуба и затова спрях да плащам – не че нямаме възможност да ги платим. Това е истината.

Къде се движи Локомотив според вас? Имаше ескалация миналата година с дербито, с инцидента с Наумов...

- Вижте, за да има дерби, трябва да има два силни пловдивски клуба. Не ми е окей, че Локомотив е в тежко състояние, тежко финансово – напротив, даже това е лошо, защото за Пловдив и за интригата трябва да има и Ботев, и Локомотив. Пожелавам наистина от Локомотив да се съвземат, да се разберат с президента и да няма такива ексцесии и глупости. Мисля, че трябва да се оправят нещата при тях, за да има наистина празник в града и да има дерби.

Пловдив е футболен град. Защо обаче Марица и Спартак страдат?

- Ами, и Марица, и Спартак не мога да си го обясня, поради простата причина, че те са във "В" група, където не се изискват толкова сериозни финанси. Учуден съм как толкова време не се появи човек, който наистина да застане зад единия или зад другия клуб, за да могат да се развиват тези клубове. Да не говорим, че тези клубове имат и детско-юношески футбол, който създава много добри футболисти – всички знаете, че Христо Стоичков също е бил там, доста футболисти са излезли оттам. Георги Георгиев, наша легенда – също и той е от Марица. Не знам, не мога да си обясня, но няма как аз да се занимавам с други клубове – страшно много енергия и време ми отнема Ботев, за да се занимавам с друг клуб.

Връщам ви към Ботев. Използвахте няколко пъти похвата да допитвате привържениците: "Искате ли този футболист?“. Как открихте този похват и работи ли?

- Не, вижте, аз познавам голяма част от крайните фенове – познавам почти всички. Израснал съм средношколец с тях, аз съм си от Пловдив, от "Кичук Париж" съм, там "Лаута банда“... една от големите фенски групи, всички са ми израснали пред очите, пред учителите. И аз познавам абсолютно всеки един от тях. Нормално е, искам да следя настроението във фенската маса, защото ръководство, отбор, фенове – ние трябва да сме един колектив. Ако искаме да се случват нещата, трябва да вървим заедно. За мен това е начинът на работа и ще продължаваме така.

Може би поради тази причина понамаляха инцидентите с феновете на Ботев – държат се по-културно, по-възпитано вече по време на мачовете?

- Категорично. Опитаха се разни хора да вкарат по някакъв начин интрига между самите фенове, но елиминирахме тези неща. Аз ги събирам редовно, всеки месец правим среща на клуба с всички фракции – по двама човека от всяка фракция. Говорим си постоянно. Дори феншопа отзад им го предоставих да го управляват, за да могат да си вадят някакви пари за хореография за мачовете. За гостувания – когато кажат, че искат автобус, аз им осигурявам автобус за гостуванията. В момента перфектно работим с феновете и нещата, мисля, че се подобряват все повече.

Поведохте битката за по-добри суми за клубовете от телевизионните права. Докъде стигнахте към днешна дата?

- Доникъде. И това е едно от нещата, които ме боли много. Имам уверението на президента Георги Иванов, че ще направим всичко възможно още следващата година да се опитаме по някакъв начин или да подобрим значително телевизионните права за клубовете, или да се прекрати договорът, който за мен е абсолютно нереален като сума. И най-вероятно да направим организация с друга телевизия, или самите клубове съвместно с БФС да направим организация мачовете от Първа лига да се излъчват от другаде.

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Толкова ли е голяма разликата във финансово отношение между България и другите страни на Балканите?

- Един пример ви давам: Хърватия е два пъти по-малка като население от България – два пъти! В момента получават 14 милиона евро от телевизионни права клубовете в Хърватия. При нас в момента е 3 милиона и 700 хиляди евро. Направете само тази сметка – сравнявам с два пъти по-малка държава.

Все пак телевизията печели от абонатите, печели от efbet Лига - името 2 милиона или 2 милиона и половина евро по договор. Само това Betano, което се появява по телевизора (бел. ред. – рекламни лед системи ) – 522 000 евро плащат от там... Чакайте, само половината от лед системите ни се взимат като време за телевизия – това са 100 800 минути! На нас ни ги взимат от лед системите, за да върви реклама на телевизията, която се продава около 250 евро на минута – доста ниска цена, но понеже са много минути... Искам да ви кажа, че в момента телевизиите взимат – да не кажа голяма дума – над 100 милиона лева. Около 120 милиона лева е изчислението, които получават телевизиите от продукцията, която правим ние, българските футболни клубове, а реално при нас идват смешни пари. Само един пример ще дам: 268 000 евро трябваше да получи Ботев от телевизионни права за миналата година, получихме 84 000 евро! Другото са глоби... Това са телевизионните права в България.

За финал – вашето обръщение към феновете на Ботев след победата в градското дерби?

- Вижте, обръщението ми към феновете... аз си говоря с тях постоянно. Ние правим това, което смятаме за правилно всеки ден. Всеки ден е битка – всеки ден! И мисля, че ще постигнем целите, които сме си поставили.

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