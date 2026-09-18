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  3. Георги Русев: Реално погледнато не заслужавахме да победим

Георги Русев: Реално погледнато не заслужавахме да победим

  • 18 сеп 2026 | 22:05
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Крилото на ЦСКА 1948 Георги Русев сподели мнението си след успеха с 2:1 над Славия в "Овча купел". "Червените" трябваше да правят обрат, след като изоставаха в резултата след първите 45 минути. През втората част Русев и Атанас Илиев донесоха трите точки на гостите.

"Доста труден мач за нашия отбор. За наш късмет във втори пореден мач успяваме да отбележим накрая и да обърнем. Реално погледнато не заслужавахме. Не знам къде точно бъркаме, треньорският щаб ще анализира грешките. Със сигурност има спад в нашата игра. Побеждаваме и това е най-важното. От два мача, с нетолкова добра игра, взимаме максимума, което показва, че имаме характер и воля да гоним успеха докрай. Това е позитивна черта, но със сигурност трябва да подобряваме играта си.

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Искам да помагам на отбора. Всички показват добро ниво в атака. По-големите ни проблеми са в защитната фаза, защото почти във всеки мач допускаме голове. Не е приятно, когато губим, но днес си тръгваме с трите точки. Следва да се възстановим и да сме готови за предстоящите мачове в Лигата на нациите.

15 Славия 1:2 ЦСКА 1948

Очаквам добро представяне от националния отбор на България. Познаваме се добре с момчетата и треньорския щаб. Време е да покажем, че можем да играем добър футбол срещу добри съперници и да печелим точки", каза Русев.

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Снимки: Борислав Трошев

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