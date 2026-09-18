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  3. Ботев се похвали с национал на Гвинея-Бисау

Ботев се похвали с национал на Гвинея-Бисау

  • 18 сеп 2026 | 12:10
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Ботев се похвали с национал на Гвинея-Бисау

Мауро Родригес получи повиквателна за националния отбор на Гвинея-Бисау.

Футболистът на Ботев Пловдив ще вземе участие в лагера на националния отбор, който ще продължи от 21 септември до 2 октомври.

По време на лагера Гвинея-Бисау ще изиграе два мача от квалификациите за Купата на африканските нации срещу Танзания (25.09) и Нигерия (29.09).

До момента един от голмайсторите в градското дерби има 20 мача за Гвинея-Бисау, в които е реализирал две попадения.

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