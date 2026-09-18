Юли Петков: Не бих казал, че ЦСКА 1948 ни надигра

Помощник-треньорът на Славия Юлиян Петков даде мнението си след загубата с 1:2 от ЦСКА 1948. "Белите" допуснаха обрат, след като имаха преднина от един гол на почивката.

"ЦСКА 1948 успя да отбележи гол от една колективна грешка. Проблемът беше, че не успяхме да реализираме контраатаките. Това повлия на резултата. Не бих казал, че ни надиграха. Трябваше да се организираме по-спокойно и да си отбележим ситуациите, които имахме.

Две дузпи, куп намеси на ВАР, отменен гол и инфарктен успех за ЦСКА 1948 над Славия, викове "Оставка!" на стадиона

Може би вината си е повече в нас. Стояхме добре, опитахме се да се противопоставим. Взехме доста топки. Миг-два невнимание в нашата половина ни костваха това да не можем да спечелим точки.

Момчетата дават всичко от себе си и срещу Левски, и днес. Липса на концентрация, на шанс. Можеше да имаме още 4-5 точки в актива си. Много борба, много тичане и за съжаление не успяхме да вземем точка или три, което ни влияе.

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Не може да изиграем дадени ситуации. Владо Николов върши чудесна работа в атака. Борносузов също. Помагат и на защитниците. Явно нещо не ни достига да отбележим гол. Лошото е, че за пореден мач не успяхме да вземем точка.

Отборът играе добре. Водим 1:0, викове "оставка". Има млади момчета, дано не повлияе на тях това нещо. Надявам се да вървим нагоре след паузата. Трябва да си починем и физически, и психически", каза Петков.

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