Йорданов и Бастунов пропускат следващия мач на Вихрен

Двама от опитните футболисти на Вихрен (Сандански) – Преслав Йорданов и Александър Бастунов, ще пропуснат гостуването на Спортист (Своге) в предстоящия десети кръг на Втора лига. Мачът е на 21 септември (понеделник) от 17:00 часа. Старши треньорът на санданчани Борислав Кьосев коментира ситуацията и очакванията си преди визитата на "шоколадите".

“Двамата имат леки проблеми и мисля да ги спестим за този мач. Надяваме се до следващия двубой да са възстановени.

“Новото попълнение Айкут Рамадан е на разположение, така че отборът е окомплектован, готови сме да отидем и да спечелим този мач.

“Очаква ни тежък двубой, Спортист е много сериозен отбор и през миналия сезон ни победи. Ако сме достатъчно мотивирани и мобилизирани, можем да вземем трите точки. Ако подходим несериозно, както в предишния мач през първото полувреме, нищо добро не ни очаква”, коментира Кьосев пред ТВ Запад преди срещата.



СНИМКА: Вихрен (Сандански)

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