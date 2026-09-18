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  3. Гасперини: Интер е моделът за пример в Серия "А"

Гасперини: Интер е моделът за пример в Серия "А"

  • 18 сеп 2026 | 17:34
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Гасперини: Интер е моделът за пример в Серия "А"

Наставникът на Рома Джан Пиеро Гасперини се изказа много ласкаво за Интер преди утрешния пряк сблъсък на “Олимпико”, в който двата тима ще си оспорват първото място в Серия "А". Той също така коментира злополучната си поредица от 17 мача без победа срещу “нерадзурите”.

“Ентусиазмът и желанието са позитивна енергия. Разбира се, трябва да играем и когато нещата не вървят толкова добре, винаги има риск да се депресираме. Сега обаче не бива да мислим за това. Нека се концентрираме върху мача. Мисля, че тези двубои са добри за играене. Смятам, че Интер е моделът за пример сред отборите в първенството. Това е тим, който с времето е постигал изключителни неща, и то не само в Италия. Мисля, че там имат нещо повече от всички останали. Резултатите говорят сами за себе си, а те са забележителни. Трябва да ти е достатъчно комфортно, за да признаваш такива неща. Необходимо е да се фокусираме върху себе си, а не върху останалите. Доволен съм от това, което правим, като се опитваме да се утвърдим на все по-високо ниво в първенсвото. Интер е на върха от години, а в някои сезони Наполи успя да пробие.

В един период често постигах добри резултати срещу Интер, но през последните години това не е така. Треньорите на тима се сменяха - Антонио Конте, Симоне Индзаги, Кристиан Киву, но не и резултатът. Мисля, че Интер го е правил и срещу други отбори. Аз съм преживявал същото и срещу Ювентус. Постоянно стискаме палци да нямаме контузии, но утре всички са на разположение. Това е нещо изключително, защото рядко се случва. Разбира се, някои са по-добре, а други - по-зле. Имаше някои вируси, натъртвания и леки навяхвания. Днес е последната тренировки, но всички ще бъдат там. Лоренцо Пелегрини тренира с тима от две седмици, така че и той може да прави всички. Дългата пауза пък ще ни даде възможност да играем, може би ще уредим някои контроли. Доволен съм, че имаме както най-добрата атака, така и най-добрата защита - това е присъщо за лидерите в класирането. В противен случай, няма как да си там”, заяви Гасперини на днешната си пресконференция.

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Снимки: Gettyimages

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