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  3. Гасперини: Надявах се на подобен старт, но не го очаквах

Гасперини: Надявах се на подобен старт, но не го очаквах

  • 17 сеп 2026 | 17:25
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Старши треньорът на Рома заяви, че се е надявал отборът му да започне сезона по този начин, но не го е очаквал. "Вълците" спечели и четирите си мача в Серия А, като допуснаха само един гол, а в събота се изправят срещу Интер, който също е без грешка от началото на кампанията.

"Повече се надявах се на старт като този, отколкото да го очаквах. Бяхме уверени, тъй като завършихме добре миналия сезон, а сме в по-добро състояние от началото на предишния. Заедно сме по-дълго време, познаваме се по-добре. Групата е пълна с млади играчи и стойностни опитни футболисти и всички се подкрепят. Всеки носи нещо различно", сподели Гасперини.

Треньорът е изключително доволен от партньорството между Донийл Мален, който вече има шест отбелязани гола този сезон, и Пауло Дибала: "Техните характеристики се допълват. Дибала има способността да вижда, когато Мален се открива, дори да изглежда, че двамата не се виждат. Качествата му са впечатляващи. Мален е изключителен в това да превръща тези моменти в голове. Комбинацията между двамата работи много добре".

"Класирането за Шампионската лига въобще не беше гарантирано миналата година и не беше лесно да го постигнем. Шампионската лига те кара да преодоляваш някои предизвикателства. Дава ти възможност да се тестваш срещу най-добрите отбори в Европа", допълни той.

Попитан дали иска да вдигне летвата и да се бори за титлата този сезон, специалистът отговори: "Това не е начинът, по който вдигаш летвата. Не чрез поставянето на по-трудни цели. Вдигаш я като се работиш и се подобряваш всеки ден. Знаем, че има очаквания. Хората имат мечти, искат най-доброто за клуба. Можем да говорим за потенциални цели след около 20 кръга. Разбира се, сега имаме увереност и искаме да останем на върха".

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Снимки: Gettyimages

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