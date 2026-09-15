Чалханоолу ще пропусне сблъсъка между Рома и Интер

Халфът на Интер Хакан Чалханоолу е с разтежение на аддуктора в дясното си бедро, потвърдиха от клуба след днешните прегледи на играча.

Именно поради същата травма Чалханоолу пропусна снощната победа с 5:3 при домакинството на Удинезе. Според италианските медии травмата със сигурност ще го извади от състава на Кристиан Киву и за съботния сблъсък с Рома на “Олимпико”, в който двата тима ще спорят за първото място в Серия "А". Въпреки това очакванията са турският национал да бъде готов още за първия мач след паузата в първенството, който е домакинството на Парма на 10 октомври. През този сезон полузащитникът има четири мача във всички турнири, в които е отбелязал два гола.

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Снимки: Gettyimages