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Съперник на ЦСКА се подсили с бранител на Рома

  • 15 сеп 2026 | 06:04
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Съперник на ЦСКА се подсили с бранител на Рома

Панатинайкос привлече под наем от Рома защитника Анас Салах-Един. Мароканецът ще остане в гръцкия гранд, който е съперник на ЦСКА в Лигата на конференциите, до края на сезона.

Сделката беше финализирана снощи, а ПАО ще има опция да откупи Салах-Един след изтичането на срока на преотстъпването.

24-годишният бранител прекара уикенда в Атина, като изгледа от трибуните мача на новия си отбор срещу Панетоликос, а преди това премина успешно задължителните медицнски прегледи. В състава на Панатинайкос мароканецът ще носи с номер 5.

През миналия сезон Салах-Един игра под наем в ПСВ, като записа общо 24 мача за “филипсите”.

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