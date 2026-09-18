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Артета за победната серия, евентуалния рекорд, дискусиите с Про Реф и новия договор

  • 18 сеп 2026 | 13:54
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Мениджърът на Арсенал Микел Артета похвали играчите си за невероятната серия от седем поредни победи от началото на сезона. Утре “топчиите” имат шанс да изравнят 123-годишния си клубен рекорд за най-добър старт, записвайки осми последователен успех във всички турнири. Това ще се случи, ако лондончани успеят да надиграят Брайтън като гост.

“Знаем колко е трудно да спечелиш футболен мач на това ниво. Така че постигането на седем поредни победи говори красноречиво. След Световното първенство имаше много неизвестни относно това как ще реагират играчите и отборът. Нямахме време да работим заедно с тях. Но още от първия ден бях силно впечатлен от отношението им и от това, което виждах. Разбира се, всичко това трябва да бъде подкрепено и от добри игри. Със сигурност имахме и доза късмет, за да спечелим тези четири мача в Премиър лийг. Но ето ни тук. Утре ни предстои сблъсък с много труден съперник, така че ще трябва да си заслужим победата. Но със сигурност именно такава ще бъде нагласата на играчите и на отбора”, заяви Арета на днешната си пресконференция.

Испанецът добави, че участието на защитниците Бен Уайт, Кристиан Москера и Пиеро Инкапие в гостуването на Брайтън не е сигурно и зависи от днешната тренировка но самият Артета е позитивен, докато Юриен Тимбер продължава да се възстановява напълно след дълготраен проблем в областта на слабините.

Микел Артета потвърди, че от организацията на професионалните съдии (Pro Ref) са се свързали с Арсенал след оплакванията му относно отсъждането на дузпа при победата над Съндърланд миналата седмица, но отказа да разкрие повече подробности.

Гневният Артета: Това не е дузпа никъде и при никакви обстоятелства
Гневният Артета: Това не е дузпа никъде и при никакви обстоятелства

“Не става въпрос за извинение, а по-скоро за това дали решението е трябвало да бъде различно, или не. Може би от Про Реф имат друго мнение. Нека се опитаме да се усъвършенстваме и да продължим напред заедно”.

Испанецът отказа да коментира слуха, че по време на паузата за националните отбори може да подпише нов договор с клуба. Той вече влезе в последната година от настоящия си контракт, а предишният път поднови именно през септемврийската пауза през 2024 година.

„Напълно сме единодушни по въпроса“, заяви Артета в отговор на запитване по темата. „Ще финализираме нещата, когато му дойде времето. Няма място за притеснение. Не знам дали моментът ще бъде същият, или различен [в сравнение с предишния договор, подписан по време на септемврийската пауза]. Всички споделяме еднакви амбиции, така че ще разрешим въпроса, когато настъпи подходящият момент.“

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