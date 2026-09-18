Без кадрови проблеми в Миньор

Миньор (Перник) приема ФК Кюстендил в среща от осмия кръг на Югозападната Трета лига. Двубоят е утре, 19-ти септември, от 17:00 часа на стадион „Миньор“ в Перник.

След двата поредни успеха „жълто-черните“ ще преследват третата си поредна победа в шампионата и то пред верните си фенове, чиято подкрепа съпътства тима навсякъде, особено в Перник.

Тимът надделя с 5:2 в дербито със Струмска слава (Радомир) и с 2:0 като гост на Септември (Симитли), събирайки 14 точки, с които е само на 2 от първото място.

Всички играчи са на разположение на треньорския щаб, начело с Румен Трифонов. Симеон Славчев и Томас Добрев, които имаха леки проблеми, тренираха наравно с отбора и могат да попаднат в групата.

В нея Миньор вече може да включи и юношата Явор Феодоров, който беше картотекиран през седмицата заедно с Николай Николов, който през миналия сезон беше част от ЦСКА III.

Двамата са нови играчи, на които „чуковете“ могат да разчитат за повече ротации в състава.

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