Симеон Митев: От най-подготвените са

Утре Рилци (Добрич) приема Лудогорец III (Разград). Срещата е от шестия кръг на Североизточната Трета лига.

„Излизаме срещу един от най-добре подготвените отбори във всяко отношение. От началото на сезона, показахме хубави неща, постигнахме и положителни резултати. За да продължим в тази посока, трябва да излезем пределно мобилизирани и да изиграем 90-те минути с пълна концентрация. Очаквам футбол, надиграване. Дано да зарадваме феновете“, коментира пред Sportal.bg Симеон Митев, играещ треньор на добричлии.

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