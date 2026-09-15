Миньор с двама национали в аматьорския отбор на България

Миньор (Перник) може да се похвали с двама състезатели, които бяха повикани в националния отбор на България за аматьори. Това са бранителят Румен Рангелов и крилото Антонио Валериев. Те ще се включат в предстоящата контрола среща на „лъвовете“ в утрешния ден, 16-ти септември.

Двубоят ще се състои на стадион „Христо Ботев“ в Ихтиман от 16:30 часа. Миньор пожелава успех на двамата си футболисти и очаква да се завърнат в отлична форма за следващия мач на „чуковете“ в шампионата!

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