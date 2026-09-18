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Николай Кателиев за мача с Доростол

  • 18 сеп 2026 | 09:24
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Николай Кателиев за мача с Доростол

Едноименният футболен тим на Девня приема утре Доростол (Силистра). Срещата е от шестия кръг на Североизточната Трета лига.

„Като новак в Трета лига, противника за нас не е от особено значение. Наясно сме, че трябва да се борим докрай за всяка точка. За да увеличаваме актива си, е нужно да влизаме във всеки двубой пределно мобилизирани и да воюваме от първия до последния съдийски сигнал. Имаме доста кадрови проблеми. Надявам се до мача да ги сведем до минимум“, коментира пред Sportal.bg Николай Кателиев, треньор на Девня.

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