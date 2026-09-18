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Столично дерби в "Овча купел"

  • 18 сеп 2026 | 08:00
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Столично дерби в "Овча купел"

Славия и ЦСКА 1948 откриват кръг №10 в efbet Лига със сблъсък помежду си. Столичното дерби на стадион "Александър Шаламанов" е тази вечер от 20:00 часа и ще бъде ръководено от Радослав Гидженов.

Домакините заемат седмото място със своите 11 точки, докато "червените" са четвърти в класирането с 19 пункта в актива. В последния кръг тимът на Ратко Достанич завърши при нулево равенство със Спартак (Варна), докато ЦСКА 1948 се нуждаеше от гол в 90-ата минута, за да победи Дунав в дебюта на новия наставник Огнян Младенов.

Това е последната среща за двата тима преди задаващата се пауза за националните отбори, така че със сигурност ще хвърлят всички сили в търсене на успеха. След това предстои близо месец без официален мач.

Двамата треньори нямат сериозни кадрови проблеми, така че ще могат да разчитат на всичко най-добро, с което разполагат. Последният двубой между Славия и ЦСКА 1948 в "Овча купел" завърши с победа за гостите с 2:0.

26 Славия 0:2 ЦСКА 1948

Славия - ЦСКА 1948

Начало: 20:00 часа
Съдия: Радослав Гидженов
Стадион: "Александър Шаламанов", София

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