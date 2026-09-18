Везенков и компания започват днес лова на трофеи

Новият баскетболен сезон започва днес официално за Александър Везенков и действащия клубен шампион на Стария континент Олимпиакос. В 17:00 часа българско време Сашо и компания излизат в “Етихад Арена” в Абу Даби срещу Фенербахче в първия полуфинал от първото издание на турнира за Суперкупата на Евролигата.

Това е сблъсък между шампионите в Евролигата за последните две години. Двата тима се срещнаха и на полуфиналите през миналия сезон, като гръцкият гранд спечели убедително.

Олимпиакос и Дубай се споразумяха за трансфера на Уолкъп

Действащият първенец Олимпиакос се раздели това лято с важни играчи като Алек Питърс и Томас Уолкъп, но направи гръмки трансфери с привличането на Жан Монтеро и българския национал Коди Милър-Макинтайър. Друго ново попълнение е Мбапе Ндиайе, който ще бъде в ролята на резерва на Везенков. Трябва да се отбележи и преминаването на дългогодишния център на “червено-белите” от Пирея Мустафа Фал в големия съперник Панатинайкос.

Фенербахче пък се раздели с Тарик Биберович, Девон Хол и Бонзи Колсън, а Нандо Де Колко сложи край на кариерата си, но пък част от състава вече са опитните звезди Шейн Ларкин и Уил Клайбърн, както и присъединилият се от Валенсия Бракстън Кий.

Александър Везенков: Индивидуалните отличия са чудесни, но...

Надпреварата се провежда за първи път, като в другия полуфинал, от 20:00 часа наше време, съперници ще бъдат финалистът от миналия сезон в Евролигата Реал Мадрид и шампионът в Адриатическата лига Дубай.

Финалът на Суперкупата е в събота.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google