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  3. Виляреал и Бетис със специални фланелки в подкрепа на Сеута

Виляреал и Бетис със специални фланелки в подкрепа на Сеута

  • 14 сеп 2026 | 17:21
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Виляреал официално обяви, че в съгласие с Бетис, играчите на двата отбора ще излязат на терена в понеделник с фланелки в подкрепа на жителите на Сеута. Както е известно, испанският анклав в Африка преживява сериозна миграционна криза.

В свое изявление Виляреал съобщи, че по повод домакинството на Бетис тази вечер от 22:00 часа българско време, в мач от петия кръг на Ла Лига, футболистите на двата тима ще носят специални фланелки в подкрепа на Сеута при излизането си на терена.

На екипите ще бъде изписано „Всички сме Кабаяс“ – популярното прозвище на жителите на испанския анклав. От клуба уточняват, че инициативата е „в знак на солидарност с автономния град и с всички граждани, които преживяват особено сложна ситуация през последните седмици поради миграционната криза“.

"Сеута не е сама. Всички сме Кабаяс", завършва официалното съобщение на Виляреал.

Тази позиция от двата клуба се заема в един изключително напрегнат контекст. Испанското правителство обяви, че няколко хиляди мигранти, останали в Сеута след събитията от месец юли, са се завърнали в Мароко. Докато напрежението на място не спира да расте, двете страни си прехвърлят вината на фона на дипломатически търкания.

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Снимки: Imago

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