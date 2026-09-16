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Суперкупата на Италия може да се играе в САЩ, „Сан Сиро“ остава резервен вариант

  • 16 сеп 2026 | 04:59
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Суперкупата на Италия може да се играе в САЩ, „Сан Сиро“ остава резервен вариант

Сблъсъкът за Суперкупата на Италия може да се насочи към Съединените щати, въпреки че стадион „Сан Сиро“ остава реална алтернатива, докато ръководството на Серия "А" обмисля своите възможности. Според „Ла Република“ мачът между Интер и Лацио ще се проведе между 21 и 23 декември, но мястото на провеждане все още не е определено. През този сезон двубоят се завръща към традиционния си формат от един мач, който противопоставя шампиона срещу носителя на Купата на Италия или в този случай – финалиста.

Мароко беше проявил интерес към домакинство, но впоследствие преговорите са в застой и идеята може да бъде разгледана отново догодина. Американският интерес обаче не е намалял, като се очаква в следващите дни да бъде изпратена директна оферта до Легата. След като тя бъде получена, бордът на директорите ще се събере, за да я оцени.

Ако мачът се проведе в Щатите, най-вероятно той ще бъде организиран на Източното крайбрежие, като градът все още не е уточнен. При липса на финансово убедително предложение, „Сан Сиро“, домът на действащия шампион, се превръща в най-вероятния резервен вариант. Очаква се окончателно решение да бъде взето преди края на септември.

Промяната във формата е по-значителната новина за привържениците. Версията с четири отбора, провеждана в Саудитска Арабия през последните сезони, предизвика постоянни критики в Италия заради претоварването на календара и отнемането на мача от италианските фенове. Завръщането към един-единствен двубой връща трофея към по-традиционния му вид, дори ако въпросът къде ще се играе остава нерешен.

Такъв мач дори не би трябвало да има, когато и двата трофея са спечелени от един и същи отбор.

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