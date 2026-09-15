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Киву: Модерният футбол носи рискове, но това ми харесва

  • 15 сеп 2026 | 01:17
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Старши треньорът на Интер Кристиан Киву похвали характера на своите футболисти след зрелищната победа с 5:3 над Удинезе. “Нерадзурите” изоставаха с 0:2, но отново, както и срещу Наполи в предишния кръг, стгинаха до трите точки.

“В първите 25 минути играхме без необходимата енергия, но след това показахме това, което умеем най-добре - да атакуваме на скорост и да вкарваме голове. Удинезе се възползва максимално от грешките ни в началото, но след това реагирахме. Със сигурност ще анализирам защо започнахме толкова колебливо, но съм доволен от отговора ни след това”, заяви Киву.

Голово шоу на Интер и нов обрат от 0:2
Голово шоу на Интер и нов обрат от 0:2

“Ако кажа, че не се притеснявам от факта, че получаваме доста голове, няма да съм треньор. Такъв е модерният футбол. Харесвам подобен стил на игра, макар той да крие рискове. Хареса ми голът ни за 2:2, защото успяхме бързо да си върнем топката и да организираме атака. Не сме перфектни, знаем, че има много неща, които трябва да подобрим”, обясни наставникът на “нерадзурите”.

“През миналия сезон загубихме у дома от Удинезе, а сега съумяхме да обърнем мача в наша полза. Опитваме се да добавяме нови елементи в играта на отбора и да ротираме състава оптимално. Днес Мхитарян беше титуляр, Бони вкара гол, а Станкович също получи минути. Факт е, че разполагаме с широк състава и дори ми е трудно да определя стартовите 11”, добави Киву.

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Снимки: Gettyimages

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