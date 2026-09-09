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Автоголове съсипаха „розите“ купата на България

  • 9 сеп 2026 | 19:22
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Автоголове съсипаха „розите“ купата на България

В Карнобат, Нефтохимик (Бургас) победи Розова долина (Казанлък) с 3:0 в междуобластна квалификация на Югоизточна България от турнира за купата на България. „Розите“ помогнаха на съперника с два автогола. Бургазлии бяха по-дейни през първото полувреме, но атаките им приключваха пред наказателното поле на съперника. Най-критичния момент беше пред вратата им. Случи се в 34-ата минута, когато вратаря им Владислав Величков изби топката след коварен удар от фаул на Кристиан Тасков. Величков отрази и последвалата добавка отблизо на Даниел Стефанов. Последният отправи втори удар, но над вратата. Селекцията на Тодор Киселичков дръпна в резултата за секунди. В последните на първото полувреме, Димитър Димитров отклони топката във вратата на отбора си след центриране от ляво – 1:0. 180 секунди след почивката, влезлия като резерва Венцислав Славов центрира от фаул и Тасков отклони топката в мрежата на отбора си за 2:0. Стилиян Гангаров направи резултата категоричен след пас на Мирослав Радев в 85-ата минута.

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