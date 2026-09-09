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Крумовград се класира за първия кръг за Купата на България

  • 9 сеп 2026 | 19:37
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Крумовград се класира за първия кръг за Купата на България

ФК Крумовград се класира за първия кръг в турнира за Купата на България, след като спечели междуобластната квалификация срещу ОФК Хасково.

Родопчани надделяха с 2:0 във визитата си на стадион „Хасково“ и може да се изправят срещу отбор от професионалния футбол в следващия си сблъсък в надпреварата.

В началото на второто полувреме Даниел Иванов изведе крумовградчани напред в резултата. Денис Гиведжов напредна отдясно и подаде успоредно на голлинията, където Иванов засече на празна врата. В добавеното време на срещата Никола Гигов отбеляза второ попадение за гостите и подпечата успеха им.

Крумовград с пет от пет
Крумовград с пет от пет

В събота, 12-ти септември, ФК Крумовград е домакин на Секирово (Раковски) в двубой от шестия кръг на Югоизточната Трета лига.

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