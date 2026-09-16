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ЦСКА се изправя срещу Локомотив (София) на Любо Пенев в опит да продължи позитивната си серия
  1. Sportal.bg
  2. Бдин (Видин)
  3. Бдин елиминира Партизан за купата на България

Бдин елиминира Партизан за купата на България

  • 16 сеп 2026 | 18:29
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Бдин елиминира Партизан за купата на България

Бдин (Видин) победи като гост Партизан (Червен бряг) с 2:0 в междуобластна квалификация на Северозападна България от турнира за купата на България. Стана интригуващ двубой. С критични моменти пред вратите. В средата на първата част, топката спря във вратата на Партизан, но съдията не зачете попадението, отсъждайки засада. В средата на второто полувреме, Цветан Петров стреля и топката се плъзна по напречната греда на гостите. Деян Захариев откри резултата в 77-ата минута. Тогава негов съотборник стреля, стража на домакините Мартин Цветанов изби, но Деян Захариев насочи топката в мрежата. Борислав Атанасов спря с нарушение атака на бдинци и беше отстранен с червен картон. В последните секунди, Мартин Николов реализира второто попадение.

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