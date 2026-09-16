Родопа отстрани ОФК Хасково за купата на България

Родопа (Смолян) елиминира гостуващия му ОФК Хасково с 1:0 в междуобластна квалификация на Югоизточна България от турнира за купата на България. Михаел Кисьов осигури успеха в 21-ата минута, когато прехвърли хасковския вратар и топката се укроти в мрежата му. Отговорът на гостите можеше да даде Васил Василев, но не успя да вкара, когато излезе очи в очи със смолянския страж. След почивката футболистите на Родопа пропуснаха няколко добри възможности да вкарат. Отлично включване като резерви на младите Радостин Самуилов, Димитър Величков, Костадин Райков и Васил Георгиев.

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