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Академик (Свищов) продължава за купата на България

  • 8 сеп 2026 | 20:10
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Академик (Свищов) продължава за купата на България

Академик (Свищов) спечели гостуването си на Левски (Лясковец) с 8:7 след изпълнения на дузпи във финал на Област Велико Търново от турнира за купата на България. В 90-те минути съперниците си вкараха по два гола. Точен за „студентите“ два пъти беше Кристиян Иванов. Цветомир Младенов започна без половината си титуляри. Те влязоха след почивката. Академик доминираше. Пропиля десетина голови положения, вратарят на Левски направи много силен мач, на три пъти гредите му помогнаха. При дузпите, гостите пропуснаха само веднъж, а съперникът им два пъти.

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