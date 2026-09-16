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Загорец отстрани Розова долина за купата на България

  • 16 сеп 2026 | 18:59
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Загорец отстрани Розова долина за купата на България

В Стара Загора, Загорец (Нова Загора) се наложи с 3:1 над Розова долина (Казанлък) в междуобластна квалификация на Югоизточна България от турнира за купата на България. Герой за победителите е Мариян Тонев, който изигра само последните 20 минути на мача. Стана интригуващ двубой, с критични моменти пред вратите. Повечето бяха през казанлъшката голлиния. Кулминацията настъпи в заключителните 20 минути на срещата. В 69-ата Валентин Иванов подаде и влезлия като резерва само преди секунди Мариян Тонев откри резултата. В 73-ата минута Мариян Василев отправи опасен удар, но стража на Загорец Димитър Митев изби топката. При ответната атака, Юсеин Касов беше изведен сам срещу вратаря на „розите“ Тони Веселинов и удвои аванса на отбора от Нова Загора. 120 секунди по-късно Виктор Гитев вкара почетното попадение за Розова долина след подаване на Даниел Стефанов. Секунди преди края, Мариян Тонев навлезе отляво към вратата и заби топката под гредата за окончателното 3:1.

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