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  3. Играчите на ЦСКА със специални фланелки за Любо, сектор "Г" също го подкрепи

Играчите на ЦСКА със специални фланелки за Любо, сектор "Г" също го подкрепи

  • 16 сеп 2026 | 19:19
  • 2001
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Футболистите на ЦСКА излязоха със специални фланелки с лика на Любослав Пенев, който в момента води Локомотив (София) срещу "армейците". Ел Голеадор продължава битката с коварно заболяване, а играчите и феновете не пропуснаха да му вдъхнат кураж.

Локо (Сф) 0:1 ЦСКА, Ето'о бележи от воле
Локо (Сф) 0:1 ЦСКА, Ето'о бележи от воле

Привържениците в гостуващия сектор на стадиона в квартал "Надежда" скандираха името на легендарния нападател, а на трибуната имаше и голям транспарант с надпис "Несломим!". В 9-ата минута "червените" запалянковци вдигнаха и хореография, посветена на Любо Пенев.

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