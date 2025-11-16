Павел Дочев продължава да пише история в германския футбол

Българският специалист Павел Дочев беше назначен за старши треньор на Улм 1846, който участва в третото ниво на германския футбол. Договорът му е до 2027 г., като основната му задача ще бъде да стабилизира представянето на тима и да го спаси от изпадане.

Това е десетият различен клуб, за който Дочев ще работи. Девет от тях са германски, а другият - ЦСКА. Освен треньор, в Ерцгебирге (Ауе) той беше и спортен директор. За последно българинът работеше точно там, но си тръгна преди година.

Дочев пристига в Улм с уникална репутация в германския футбол. С внушителните 366 мача като треньор в Трета Бундеслига той е абсолютен рекордьор в дивизията. Визитката му включва още 60 срещи във Втора Бундеслига, две промоции за второто ниво на германския футбол и три спечелени регионални купи с отбори от три различни области.

Като бивш футболист с кариера в България и Германия Дочев е водил в чужбина още Падерборн, Рот-Вайс Ерфурт, Пройсен Мюнстер, Ханза Росток, Виктория Кьолн и Дуисбург.

Ръководството на Улм, което търси нова динамика в представянето на тима, вижда в лицето на Дочев идеалния профил. Доминик Шверцел, председател на надзорния съвет, подчертава неговия опит, дисциплина и умението му да спасява клубове в опасна ситуация – качества, които са от съществено значение за остатъка от сезона.

На същото мнение е и Ули Айтле, председател на надзорния съвет на GmbH & Co. KGaA, който описва българина като „ясен, убедителен и напълно съответстващ на амбициите на клуба“. Проектът е кристално ясен: първо, запазване на мястото в Трета Бундеслига, а след това – стабилно надграждане в средносрочен план.

Самият Дочев е показал ентусиазъм още при първите разговори. Той е бил привлечен от ценностите и идентичността на клуба, както и от качествата на настоящия състав, вярвайки, че в Улм може да се изгради успешен проект, пише Le Fussball. Още в понеделник от 14:00 ч. той ще проведе първата си публична тренировка начело на тима.

Междувременно клубът продължава работата по назначаването на нов спортен директор, като потенциалните кандидати вече са участвали в процеса по избор на треньор.