Девет години затвор за поръчителя на жестокия обир на Донарума

Поръчителят на обира на вратаря на Манчестър Сити и италианския национален тим Джанлуиджи Донарума и неговата партньорка, извършен през юли 2023 г. в Париж, беше осъден на девет години затвор с незабавно влизане в сила на присъдата. Той се казва Иляс Хербуш.

Прокуратурата беше поискала 10-годишна присъда за 21-годишния мъж, съден за организирането на операцията от килията си. Той стана известен и с невероятното си бягство от затвора във Вилпент през март. Името му се появява в множество дела за отвличания.

Смятаният от обвинението за втори поръчител на обира - 22-годишният Хиан М., беше оправдан, въпреки че за него също бяха поискани девет години затвор. Неговата адвокатка, Селин Дадуат, изрази „удовлетворение и облекчение“ след решението на съда, произнесено около 1:00 часа след полунощ, като подчерта, че съдът „е отделил време да разгледа фактите, доказателствата и несигурността“.

На 21 юли 2023 г., посред нощ, двойката, която не присъства на процеса, е измъкната от леглото и завързана. Джанлуиджи Донарума е удрян до кръв с ръкавици. „Парите, часовниците!“, крещели нападателите. Неговата бременна по това време партньорка, Алесия Елефанте, е душена с кабел за зарядно за телефон. Седем мъже, някои от които не са идентифицирани, за минути задигат пари в брой, бижута, часовници и луксозни чанти, оценени от вратаря на италианския национален отбор на малко под един милион евро.

Обирът е извършен на авеню „Монтен“, един от най-шикозните квартали на Париж, който е мишена на „все по-младежка престъпност“, уточни прокурорът. Той изброи имената на седем знаменитости, станали жертва на подобни обири в западната част на френската столица между 2022 г. и 2025 г. Иляс Хербуш и Хиан М. са замесени в поне два от тези случаи.

По това дело има и „две косвени жертви“, припомни прокуратурата: детето, което Алесия Елефанте е очаквала, чийто спонтанен аборт малко след обира се приписва на преживения шок, и самоубийството в килията му във Френ на 10 май 2024 г. на мъж, присъствал на обира, който е бил заплашван, защото е бил „доносник“. Той е бил приятел от детството на единствения обвиняем, присъствал на авеню „Монтен“ в нощта на обира. Моктар Д., който е трябвало да пази, е осъден на 5 години затвор, от които 2 години условно.

По време на разпита си в четвъртък младият мъж, който е бил държан като заложник след операцията, защото е напуснал мястото твърде рано, не се осмели да навлезе в подробности. „Как би могъл, затворен заедно с мъчителите си?“, попита неговият адвокат Юго Валс.

Trois hommes sont jugés pour le home-jacking de l'ancien gardien du PSG Gianluigi Donnarumma et sa compagne en 2023, dont Ilyas Kherbouch alias "Ganito". Il s'était évadé en mars dernier du centre pénitentiaire de Villepinte avec l'aide de faux policiers.



🎥 @MaximeMullot 🎙️… pic.twitter.com/lBjdqZJzOY — M6 Info (@m6info) September 11, 2026

Вторият и последен ден от този силно медийно отразен процес премина в спокойна атмосфера, за разлика от хаоса от предния ден, малко след извиненията на преобразения „Ганито“. Предишния ден той беше отправял груби обиди към полицаите, неспособен да „овладее фрустрацията си“, когато братята му бяха изгонени от залата. „Климатът около тези два дни – и съпътстващата го истерия – затрудниха всяко спокойно разглеждане на дело, което всъщност изискваше прецизност и мярка“, коментира адвокатът му Алфред Ребул пред АФП малко след решението на съда.

Помолен да говори за миналото си, младежът с детско лице разказа за детството си, белязано от повтарящото се насилие от страна на баща му, и за бягството си, което определи като „глътка свеж въздух“. Младият мъж, който е в затвора от 14-годишен, ще може да излезе едва през април 2043 г., според изчисленията на прокурора, който му призна „красноречие“ и „интелигентност“, напълно различни от поведението му предния ден.

„Ганито“, който твърди, че мечтае да се поправи, отричаше в продължение на два дни, че стои зад травмиращия обир на бившия вратар на ПСЖ. Според неговите думи, съобщенията и видеата, намерени в телефоните, които е използвал в затвора, са били използвани и от други.

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