Имобиле получи пост в Италианската федерация, подобен на този на Буфон

От Италианската футболна федерация (FIGC) официално обявиха назначаването на легендарния нападател Чиро Имобиле като отговорник на делегацията на юношеския национален тим на страната до 16 години. Както е известно, същата роля заема и друга местна легенда - Джанлуиджи Буфон, който обаче отговаря за мъжкия състав на Италия.

36-годишният Имобиле сложи край на футболната си кариера преди по-малко от месец, като носи екипите на Соренто, Ювентус, Сиена, Гросето, Пескара, Дженоа, Торино, Борусия (Дортмунд), Севиля, Лацио, Бешикташ, Болоня и Париж ФК. За “Скуадра адзура” пък бившият голмайстор записа 57 мача със 17 гола и 8 асистенции, триумфирайки на Евро 2020.

Легендата Чиро Имобиле окачи бутонките на стената

Самият Имобиле обясни защо е приел предложението на федерацията. “Настъпи моментът да върна на футбола част от това, което ми даде през моята дълга кариера. Да го направя чрез младите играчи представлява чудесна възможност за мен: шанс да се върна в играта и най-вече да предам нататък това, което съм научил както на терена, така и извън него. Вярвам, че опитът е най-ценен, когато може да бъде споделен с тези, които правят първите си стъпки в редиците на “адзурите”. Благодаря на президента Джовани Малаго за тази възможност. Да се завърна на “Коверчано” ще бъде много трогателно преживяване за мен”, сподели той пред нейния сайт.

Малаго също коментира решението да назначи доскорошния футболист на тази позиция. “Да поверим на Имобиле ролята на отговорник на състава до 16 години означава, че даваме на нашите момчета истински пример какво означава да носиш синята фланелка. Не говорим само за един европейски шампион, но също така за професионалист, който съчетава талант, отдаденост и уважение към правилата. На тази възраст ти израстваш като играч и човек. Убеден съм, че Чиро, чрез своя всекидневен пример, ще предаде на момчетата ценностите и отговорността, които идват с представянето на Италия”, заяви президентът на FIGC.

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Снимки: Gettyimages