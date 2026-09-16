Мони Николов: Разбира се, че е възможно да победим Полша!

Волейболистите от националния отбор на България ще изиграят последния си мач от груповата фаза на ЕвроВолей 2026, на което страната ни е съдомакин. Момчетата на селекционера Джанлоренцо Бленджини ще излязат срещу настоящия шампион Полша в среща от Група В в зала "Арена София". Двубоят е тази вечер от 19:00 часа.

“Чакаме всички фенове! Играем срещу Полша - най-добрият отбор в света! Нуждаем се от вашата подкрепа и се надявам да ви зарадваме с най-позитивните емоции!”, заяви Симеон Николов пред мача с Полша днес.

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Снимки: Борислав Цветанов