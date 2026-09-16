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Българин в полската агитка: Искам и двата отбора да играят за медалите

  • 16 сеп 2026 | 17:08
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Над 1200 фенове подкрепяха Полша във всеки от изиграните мачове досега в Група В на ЕвроВолей 2026 в столичната "Арена София". За предстоящия двубой на Полша с България, който е тази вечер от 19,00 часа, се очакват много повече привърженици в червено и бяло, които ще се опитат да опонират на българските фенове.

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Сред полската агитка е и един българин и то в центъра на тълпата. Дере гърло и скача, наравно с останалите, че дори и повече, като се откроява с емоционалналната си натура и голямата усмивка. Подкрепата му за Полша е пълна - от облеклото в червено и бяло с екип на "Дружина Полска", с шалче на врата в същите цветове, през големият червено-белият флаг, който размахва, та чак до изрисуван трибагреник на Полша на лицето си. Накратко - типичен фен на европейския шампион.

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Това е Атанас Пухалев, който е дипломиран инженер, с богат опит в областта на медицинската апаратура и друга техническа апаратура. От 10 години живее и работи в Полша, като от време на време се завръща за професионални ангажименти у нас. В момента е в България и съчетава работата си с проследяване на живо на Европейското първенство в "Арена София".

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За някои фенове, следящи волейбола от дълги години, Атанас Пухалев е добре познато лице. Той е един от пионерите в България в разпространението и популяризирането на статистиката във волейбола. Още през далечната 1996 година, когато статистиката правеше първите си стъпки у нас и беше все още нещо непознато, по време на турнира от Световната лига (сегашна Лига на нациите), който тогава се игра в Зимния дворец в София, той бе сред хората, които се занимаваха с техническата апаратурата и популяризирането на статистическите данни.

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Опеределя си като българин по народност, поляк по душа и компилация от двете за своята работа, живот и същност. В мачовете досега Атанас Пухалев викаше за Полша и бе в центъра на многобройната агитка. Какво ще стане обаче на двубоя България – Полша?

"Няма да съм в залата", отговаря през смях той пред BGvolleyball.com. "Защото няма да знам кого да подкрепям", уточнява той.

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А кой ще победи?

"Няма значение кой ще победи България или Полша. Нека по-добрия победи. Надявам се и двата тима да се класират за финалната четворка на еврошампионата и да играят за медалите", завършва Пухалев, който иска да види и двата си отбора-любимци във финалната четворка на ЕвроВолей 2026.

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