Какво пишат в Полша преди мача на истината за България

Полските спортни медии определят предстоящия сблъсък между България и Полша като един от големите хитове в груповата фаза на EuroVolley 2026. Основният акцент в анализите им е пълният комфорт, в който се намира техният състав, съпоставен с огромния залог и напрежение пред българския тим.

Полша вече си осигури първото място в група В по безапелационен начин – 4 победи и 12 точки без нито един загубен гейм до момента.

Ето какви са основните акценти в полската преса часове преди мача в София:

България излиза за хубава победа срещу Полша и второто място в групата

Комфорт срещу огромна мотивация

Журналистите от Eurosport Полша отбелязват, че докато момчетата на Никола Гърбич ”вече нищо не трябва да доказват в тази фаза“, то за България това е “мачът на истината”. Медиите подробно изчисляват математическите варианти: те знаят, че българите се нуждаят от чиста победа (3:0 или 3:1), за да изместят Украйна от второто място и да си осигурят по-лек съперник (Румъния вместо Германия) на осминафиналите. Всякакъв друг резултат оставя Украйна втора, което според Przegląd Sportowy може да доведе до нов сблъсък между България и Полша още на четвъртфиналите.

Страхопочитание пред атмосферата в "Арена София"

Полските кореспонденти са силно впечатлени от подкрепата на родната публика. В пресата се подчертава, че „Адът в София“ и пълната зала ще бъдат най-голямото оръжие на домакините. Отбелязва се, че мачовете с Португалия и Израел са събрали по 10–11 хиляди души, а срещу действащия европейски шампион Полша се очаква още по-гореща атмосфера, която може да „разколебае“ всеки фаворит.

Братята Николови – основната заплаха

Всички големи спортни портали като Sport.pl и Polsat Sport посочват Александър Николов като волейболиста, от когото поляците трябва най-много да се боят. Той е описван като „най-голямата заплаха“ и една от най-ярките млади звезди в световния волейбол. Специално внимание се отделя и на брат му – разпределителя Симеон Николов, като двамата са посочени като ядрото на подмладения и бързо развиващ се отбор на Джанлоренцо Бленджини.

Тактическо спокойствие за Полша

TVP Sport и Siatka.org напомнят, че Полша вече победи България два пъти през тази година - в контрола през май и с 3:0 в Лигата на нациите в Чикаго. Анализаторите смятат, че Никола Гърбич може да използва срещата, за да даде почивка на някои от титулярите или да тества нови тактически варианти, без това да застраши лидерската им позиция, което прави Полша изключително опасен и освободен от стрес опонент.

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