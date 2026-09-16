Гърбич преди мача с България: Ситуацията е опасна, не я харесвам

Селекционерът на Полша Никола Гърбич заяви, че отборът му ще подходи максимално концентрирано към мача с България от група В на Европейското първенство по волейбол за мъже.

Въпреки че Полша вече си гарантира първото място в групата, сръбският специалист определи тази ситуация като “опасна” и заяви, че не я харесва, изисквайки пълна концентрация от своите волейболисти. Гърбич очаква тежък двубой срещу България и отбеляза, че чистите победи с 3:0 понякога създават фалшиво чувство за непобедимост и понижават бдителността, като отборът му предпочита равностойни и оспорвани мачове с реален залог.

България излиза за хубава победа срещу Полша и второто място в групата

“Значи дори и да загубим от България с 0:3, ще останем на първо място? Това е много опасна ситуация и не ми харесва, заяви Гърбич. - Момчетата отлично знаят това. Искам в следващия мач да играем така, както в първите два гейма срещу Украйна. Ние просто харесваме срещи, които имат залог. Предпочитаме равностойни мачове, в които трябва да се достигнем до върховете на уменията си, за да постигнем победа“, каза селекционерът на “Дружина Полска” в интервю на живо пред камерата на Polsat Sport след успеха на неговия тим срещу Украйна с 3:0.

Какво пишат в Полша преди мача на истината за България

Изявлението на сръбския специалист бе цитирано и от други полски медии, като журналистът Якуб Балцерски от Sport.pl коментира, че Гърбич "търси под вола теле" и умишлено охлажда ентусиазма на играчите. Най-авторитетният спортен всекидневник в страната Przegląd Sportowy пък излезе със заглавие, че треньорът бие тревога и вижда тревожни сигнали преди мача с домакините от България. Популярният таблоид Super Express също разпространи думите му, подчертавайки: "Никола Гърбич е ядосан преди мача с България: Това не ми харесва!"

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google