Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Волейбол
  3. Гърбич преди мача с България: Ситуацията е опасна, не я харесвам

Гърбич преди мача с България: Ситуацията е опасна, не я харесвам

  • 16 сеп 2026 | 13:01
  • 2839
  • 3
Гърбич преди мача с България: Ситуацията е опасна, не я харесвам

Селекционерът на Полша Никола Гърбич заяви, че отборът му ще подходи максимално концентрирано към мача с България от група В на Европейското първенство по волейбол за мъже.

Въпреки че Полша вече си гарантира първото място в групата, сръбският специалист определи тази ситуация като “опасна” и заяви, че не я харесва, изисквайки пълна концентрация от своите волейболисти. Гърбич очаква тежък двубой срещу България и отбеляза, че чистите победи с 3:0 понякога създават фалшиво чувство за непобедимост и понижават бдителността, като отборът му предпочита равностойни и оспорвани мачове с реален залог.

България излиза за хубава победа срещу Полша и второто място в групата
България излиза за хубава победа срещу Полша и второто място в групата

“Значи дори и да загубим от България с 0:3, ще останем на първо място? Това е много опасна ситуация и не ми харесва, заяви Гърбич. - Момчетата отлично знаят това. Искам в следващия мач да играем така, както в първите два гейма срещу Украйна. Ние просто харесваме срещи, които имат залог. Предпочитаме равностойни мачове, в които трябва да се достигнем до върховете на уменията си, за да постигнем победа“, каза селекционерът на “Дружина Полска” в интервю на живо пред камерата на Polsat Sport след успеха на неговия тим срещу Украйна с 3:0.

Какво пишат в Полша преди мача на истината за България
Какво пишат в Полша преди мача на истината за България

Изявлението на сръбския специалист бе цитирано и от други полски медии, като журналистът Якуб Балцерски от Sport.pl коментира, че Гърбич "търси под вола теле" и умишлено охлажда ентусиазма на играчите. Най-авторитетният спортен всекидневник в страната Przegląd Sportowy пък излезе със заглавие, че треньорът бие тревога и вижда тревожни сигнали преди мача с домакините от България. Популярният таблоид Super Express също разпространи думите му, подчертавайки: "Никола Гърбич е ядосан преди мача с България: Това не ми харесва!"

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Волейбол

Франция разби Германия и завърши на първо място в Група D на ЕвроВолей 2026

Франция разби Германия и завърши на първо място в Група D на ЕвроВолей 2026

  • 16 сеп 2026 | 09:40
  • 1578
  • 0
Ето кои са възможните съперници на България на 1/8-финала на Евроволей

Ето кои са възможните съперници на България на 1/8-финала на Евроволей

  • 16 сеп 2026 | 07:57
  • 19446
  • 21
България излиза за хубава победа срещу Полша и второто място в групата

България излиза за хубава победа срещу Полша и второто място в групата

  • 16 сеп 2026 | 06:55
  • 21130
  • 82
Швейцария се сбогува с Европейското първенство с победа

Швейцария се сбогува с Европейското първенство с победа

  • 15 сеп 2026 | 21:00
  • 2520
  • 0
България играе 1/8-финала на ЕвроВолей 2026 на 19 септември

България играе 1/8-финала на ЕвроВолей 2026 на 19 септември

  • 15 сеп 2026 | 20:38
  • 33235
  • 19
Полша не даде гейм на Украйна в “Арена София” и спечели Група В

Полша не даде гейм на Украйна в “Арена София” и спечели Група В

  • 15 сеп 2026 | 20:26
  • 32363
  • 61
Виж всички

Водещи Новини

Хулио Веласкес: Сляпо вярвам на играчите! Залцбург има футболисти, които могат да играят в отбори на световно ниво

Хулио Веласкес: Сляпо вярвам на играчите! Залцбург има футболисти, които могат да играят в отбори на световно ниво

  • 16 сеп 2026 | 12:25
  • 14001
  • 19
Най-скъпият футболист на Залцбург пред Sportal.bg: Левски е много силен отбор!

Най-скъпият футболист на Залцбург пред Sportal.bg: Левски е много силен отбор!

  • 16 сеп 2026 | 10:34
  • 19784
  • 17
Близо 18 500 билета са продадени за Левски - Залцбург, още толкова места чакат своите фенове

Близо 18 500 билета са продадени за Левски - Залцбург, още толкова места чакат своите фенове

  • 16 сеп 2026 | 10:04
  • 17863
  • 46
Сержиньо: Има умора, но желанието ни е голямо

Сержиньо: Има умора, но желанието ни е голямо

  • 16 сеп 2026 | 12:26
  • 2589
  • 8
България излиза за хубава победа срещу Полша и второто място в групата

България излиза за хубава победа срещу Полша и второто място в групата

  • 16 сеп 2026 | 06:55
  • 21130
  • 82
Ето кои са възможните съперници на България на 1/8-финала на Евроволей

Ето кои са възможните съперници на България на 1/8-финала на Евроволей

  • 16 сеп 2026 | 07:57
  • 19446
  • 21