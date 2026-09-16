Тъжна вест: Роналд Куман загуби съпругата си

легендарния нидерландски футболист и треньор Роналд Куман сподели изключително тъжна новина в своя Инстаграм. Съпругата му Бартина е починала във вторник на 65-годишна възраст след дълга и мъчителна битка с рака на гърдата.

„С огромна тъга, но и с голяма гордост и любов се сбогуваме с моята прекрасна съпруга, нашата най-скъпа майка и баба“, сподели съкрушеният Роналд Куман в емоционално изявление.

Историята на Бартина е пример за изключителна воля за живот. Тя се бори с коварното заболяване в продължение на цели 16 години. Г-жа Куман за пръв път чува диагнозата рак на гърдата през 2010 година. След операция, химиотерапия и лъчетерапия тя успява да влезе в ремисия. През 2018 година болестта се завръща за втори път, което налага нов курс на тежко лечение. През 2023 година ракът е открит отново, но този път в хронична и метастазирала форма.

Въпреки влошаващото се здраве, Бартина остава изключително позитивна. През лятото на 2025 г. тя споделя в интервю: „Аз съм просто една много силна жена от Гронинген и продължавам напред. Имам прекрасни деца, внуци и страхотен съпруг, за които си струва да живея“.

Футболът остана на заден план: „Има по-важни неща“

През лятото на 2026 г., по време на Световното първенство по футбол, здравословното състояние на Бартина се влоши сериозно, което принуди Куман да премине през огромно лично изпитание, докато води националния отбор на Нидерландия. Самата тя настояваше той да не изоставя поста си заради нея.

Веднага след края на участието на „лалетата“ на Мондиала обаче, на 1 юли 2026 г., Роналд Куман подаде оставка като селекционер на Нидерландия. Тогава той заяви: „През последните години осъзнах отново, че има много по-важни неща в живота от футбола“. Треньорът реши напълно да се оттегли от спорта, за да прекара всеки възможен миг до съпругата си в последната фаза от нейния земен път.

Споделен живот и наследство

Роналд и Бартина Куман сключват брак на 27 декември 1985 г. и извървяват заедно почти 41 години. Тя бе неговата най-голяма опора зад кулисите по време на славната му кариера в Аякс, ПСВ, Барселона и националния отбор. Освен отдадена съпруга и майка, тя беше и успешен предприемач, управлявайки дълги години козметичен бутик в Нидерландия.

Двамата имат три деца - Тим, Роналд-младши и Деби, както и внуци, които бяха до нея до самия ѝ край. Футболният свят, включително федерацията на Нидерландия и бившите клубове на специалиста, изразиха своите дълбоки съболезнования към семейство Куман за огромната загуба.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google