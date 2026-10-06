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Един от най-актуалните нападатели в Европа обясни защо е отказал поканата на Клоп

  • 6 окт 2026 | 21:37
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Един от най-актуалните нападатели в Европа обясни защо е отказал поканата на Клоп

Младежкият национал на Германия Николо Тресолди обясни откровено решението си да откаже повиквателна за представителния тим на страната, воден от Юрген Клоп, докато преценява бъдещето си на международно ниво.

22-годишният футболист е на кръстопът в кариерата си, колебаейки се дали да се обвърже с Германия или с Италия при мъжете. Той избра премерен подход след директни предложения и от двете федерации, които ожесточено се конкурират да си осигурят дългосрочната му лоялност.

По повод разговора с Клоп, Тресолди призна, че е изпитвал силно напрежение преди евентуалната повиквателна.

„Първо ми изпрати съобщение, което подписа с „Поздрави, Клопо“. Така че веднага разбрах кой е. След това си писахме и говорихме по телефона. Беше наистина хубав разговор. Той прояви голямо разбиране. Проведохме много добър диалог. Надявам се, че съм направил добро впечатление. Той е страхотен треньор, а и страхотен човек. Затова съм му много благодарен за разговора и подкрепата. Бях изключително притеснен. Веднага казах на родителите си, които също се вълнуваха. Но в крайна сметка се получи просто един много хубав разговор“, коментира роденият в Италия футболист.

Юрген Клоп не е единствената голяма фигура, участваща в битката за футболиста, като спортният директор на националния тим на Германия Руди Фьолер и селекционерът на Италия Роберто Манчини също активно убеждават младия нападател.

Колкото до конструктивния си диалог с Фьолер, Тресолди отбеляза: „Говорили сме няколко пъти. Той разбира много добре ситуацията ми, тъй като самият той е играл дълго време в Италия и познава добре и двете страни. Знае, че това решение не е лесно. За мен е нещо специално да мога да разговарям с човек като него. Когато нападатели от такъв калибър разговарят с теб, това означава много.“

Николо Тресолди коментира и личния подход на Манчини. „Да, и той се свърза с мен. Ситуацията беше подобна. За мен е нещо специално, когато двама толкова успешни треньори отделят време да разговарят с мен. Това ми показва, че съм на прав път. Много съм им благодарен и на двамата за това. Всичко останало ще се изясни с времето“, заяви Тресолди.

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Снимки: Imago

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