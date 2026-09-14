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  3. Лудогорец поиска футболист, който наскоро подписа договор с откупна клауза от 100 млн. евро

Лудогорец поиска футболист, който наскоро подписа договор с откупна клауза от 100 млн. евро

  • 14 сеп 2026 | 12:45
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Лудогорец е искал да привлече в редиците си нападателя на Крузейро Раян Лелис, твърди Samuca TV.

Офертата на разградчани постъпила в бразилския клуб в началото на миналата седмица, но тя не била приета.

“Орлите” предложили да вземат 19-годишния нападател от втория тим на Крузейро под наем за една година срещу финансова компенсация. Условията включвали и опця за закупуване на стойност 3 млн. евро.

На бразилците обаче им се сторило малко, тъй като Лелис направил много силен турнир през февруари тази година и “лисиците” моментално го обвързали с контракт до 2030 година. Опцията за откупуване от чуждестранни клубове била фиксирана на 100 милиона евро.

След силните му изяви в младежките гарнитури през този сезон нападателят получи шанс за изява и в представителния тим на Крузейро в два мача от първенството “Campeonato Mineiro”. През декември 2025 г. той записа и своя дебют в Серия А срещу Сантос.

Към Лелис имало интерес и от втородивизионния Аваи, който също го искал под наем, но този път отказът дошъл от самия играч. Споменава се, че нападателят е в полезрението и на Удинезе, но оферта от италианците няма.

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Снимки: Imago

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