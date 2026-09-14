Лудогорец прати нападател в Апоел

Лудогорец постигна договорка с Апоел Петах Тиква за преотстъпването на нападателя Ерик Биле. 21-годишният футболист ще играе в елитния израелски клуб под наем до края на сезона.

"Ерик Биле ще играе под наем в Апоел Петах Тиква



ПФК Лудогорец постигна договорка с израелския Апоел Петах Тиква за преотстъпването на нападателя Ерик Биле. 21-годишният футболист ще играе в елитния израелски клуб под наем до края на сезона. Биле бе привлечен в Лудогорец през януари 2025 г. от словашкия Жилина.



До момента нападателят изигра 68 мача и отбеляза 8 гола за "орлите" във всички турнири.



Лудогорец пожелава на Ерик Биле успех с екипа на Апоел Петах Тиква", написаха от клуба.

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