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Лудогорец прати нападател в Апоел

  • 14 сеп 2026 | 18:03
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Лудогорец прати нападател в Апоел

Лудогорец постигна договорка с Апоел Петах Тиква за преотстъпването на нападателя Ерик Биле. 21-годишният футболист ще играе в елитния израелски клуб под наем до края на сезона.

"Ерик Биле ще играе под наем в Апоел Петах Тиква

ПФК Лудогорец постигна договорка с израелския Апоел Петах Тиква за преотстъпването на нападателя Ерик Биле. 21-годишният футболист ще играе в елитния израелски клуб под наем до края на сезона. Биле бе привлечен в Лудогорец през януари 2025 г. от словашкия Жилина.

До момента нападателят изигра 68 мача и отбеляза 8 гола за "орлите" във всички турнири.

Лудогорец пожелава на Ерик Биле успех с екипа на Апоел Петах Тиква", написаха от клуба.

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