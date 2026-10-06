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Бундеслигата се стреми към запазване на правилото "50+1"

  • 6 окт 2026 | 21:27
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Бундеслигата се стреми към запазване на правилото "50+1"

Германската Бундеслига се стреми към постигане на споразумение с клубовете относно прилагането на правилото за собственост „50+1“, за да избегне евентуални правни спорове в бъдеще.

Лигата, представляваща 36-те клуба от първа и втора дивизия, информира, че изпълнителният ѝ комитет е потвърдил на заседания миналата седмица, че „50+1“ остава „фундаментален принцип на германския професионален футбол“.

Правилото, според което клубът трябва да притежава 50% от акциите плюс една, за да се предотврати поемането на контрол от инвеститори, беше обявено за съвместимо със законодателството за защита на конкуренцията от германската Служба за картелите през август.

Службата обаче заяви, че всички клубове трябва да бъдат третирани по еднакъв начин, включително Волфсбург и Байер (Леверкузен), които са собственост съответно на автомобилния производител „Фолксваген“ и химическия концерн „Байер“ и досега се ползваха със статут на изключение.

От Бундеслигата заявиха, че изпълнителният комитет ще представи на Асоциацията на лигата окончателни предложения „относно единния модел и прилагането на правилото 50+1 за всички клубове-членки“ през първата половина на 2027 г. Оттам признаха, че до постигането на окончателно споразумение ще са необходими задълбочени дискусии.

„Бъдещото третиране на правилото 50+1 в рамките на асоциацията ще определи облика както на първенствата в Бундеслигата, така и на сътрудничеството в рамките на Асоциацията на лигата за години напред“, се казва в изявлението.

„Решение, ползващо се с широка подкрепа, предлага най-добрата възможност, в интерес на всички заинтересовани страни, да се избегнат продължителни правни спорове в рамките на Асоциацията на лигата и по този начин действително да се укрепи правната сигурност на правилото на устойчива основа.“

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