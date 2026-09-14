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Трабзонспор преговаря със Стефано Пиоли и Шенол Гюнеш

  • 14 сеп 2026 | 11:22
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Трабзонспор преговаря със Стефано Пиоли и Шенол Гюнеш

Един от съперниците на българския ЦСКА в основната фаза на Лигата на конференциите - турският Трабзонспор, се е свързал с италианския треньор Стефано Пиоли, за да проучи възможността за ангажирането му, информира Sky Sport Italia. В същото време клубът продължава да води преговори и с опитния турски специалист Шенол Гюнеш.

Трабзонспор, в чийто състав е и бившата звезда на Ливърпул Мохамед Салах, записа едва две победи, едно равенство и две загуби в първите пет кръга на местната Суперлига. Особено натежа отпадането след общото 0:5 от унгарския Ференцварош в плейофите за участие в Лига Европа и на 1 септември клубът обяви раздяла със старши треньора Фатих Теке.

Въпреки че Пиоли е бил потърсен от турския тим, beIN Sports твърди, че клубът е по-близо до споразумение със 74-годишния Гюнеш за завръщането му, след като той води Трабзонспор през сезон 2024/2025.

Стефано Пиоли е без отбор от краткия си престой във Фиорентина, приключил с уволнението му през ноември 2025 година.

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