Саудитската федерация, Лигата и Ал-Хилал реагираха гневно на скандиранията, гаврещи се с паметта на Диого Жота

Футболната федерация на Саудитска Арабия и Саудитската лига реагираха със съвместно изявление на скандиранията по време на мача между клуба на Марин Петков Ал-Таавон и Ал-Хилал през уикенда, които бяха насочени към загиналия в автомобилна катастрофа Диого Жота. Както е известно, привърженици на домакините провокираха играча на клуба от Рияд Рубен Невеш, който бе изключително близък с покойния футболист на Ливърпул. Срещата иначе завърши с разгромното 6:0 за Ал-Хилал.

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„Саудитската футболна федерация (САФФ) и Саудитската професионална лига (СПЛ) осъждат неприемливото поведение на някои фенове, присъстващи по време на мача между Ал-Таавон и Ал-Хилал, което е несъвместимо с ценностите на саудитския футбол и принципите на спортния дух“, започват двете организации.

„САФФ и СПЛ подчертават, че експлоатирането на лични трагедии с цел обида или провокация е неприемливо поведение, което няма място в саудитския футбол. САФФ потвърждава, че компетентните комисии са идентифицирали въпросното поведение и ще предприемат необходимите мерки в съответствие с приложимите разпоредби и процедури. Резултатът ще бъде обявен след приключване на съответния процес“, се добавя в изявлението.

Официална позиция имаше и от клуба на Рубен Невеш Ал-Хилал, в която се обявява следното: "Ал-Хилал отбеляза обидните и неприемливи скандирания, отправени от част от привържениците на Ал-Таавон към португалския играч на Ал-Хилал Рубен Невеш по време на мача между двата отбора. Това поведение противоречи на спортните ценности и етика, като преминава границите на състезанието и подкрепата на феновете.

Изразяваме категоричното си неодобрение на подобни действия, насочени срещу играчи или техните семейства, или имащи за цел да причинят лично оскърбление. Спортното съперничество, колкото и интензивно да е, не може да оправдае накърняването на личните или човешките обстоятелства на играчите, нито да служи като оправдание за експлоатиране на чувствата на загуба като средство за провокация или злоупотреба".

От клуба обявяват още, че са подарли жалби до Саудитската федерация във връзка с инцидента.

Мегазвездата Кристиано Роналдо също реагира по-рано, показвайки солидарност със своя съотборник от националния отбор. „Лигата трябва да действа и да накаже този тип поведение на феновете. Това вече не е футбол и трябва да има граници. Хора, които се държат по този начин, никога повече не трябва да бъдат допускани на стадион“, написа Роналдо в социалните мрежи.

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