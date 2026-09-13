Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Футбол свят
  3. Роналдо поиска доживотни забрани за фенове, подигравали се с паметта на Жота

Роналдо поиска доживотни забрани за фенове, подигравали се с паметта на Жота

  • 13 сеп 2026 | 19:40
  • 3214
  • 0
Роналдо поиска доживотни забрани за фенове, подигравали се с паметта на Жота

Португалската суперзвезда на Ал-Насър Кристиано Роналдо призова Саудитската Про Лига да наложи доживотни забрани за посещение на стадиони на всички фенове, замесени в инцидент, при който Рубен Невеш е бил обект на подигравки с името на покойния му приятел и съотборник Диого Жота по време на мач в събота. Нападателят почина през юли 2025 г. едва на 28-годишна възраст. Той и 25-годишният му брат Андре Силва загинаха при автомобилна катастрофа в Самора, Испания.

Марин Петков и Ал Таавон с тежка загуба от Ал Хилал
Марин Петков и Ал Таавон с тежка загуба от Ал Хилал

В кадри, широко разпространени в социалните мрежи и заснети от трибуните на стадион „Ал Таавон Клуб“, се вижда как Невеш от Ал-Хилал се готви да изпълни свободен удар близо до феновете на домакините, когато се чуват скандирания „Жота, Жота, Жота“. Централният полузащитник изглежда саркастично аплодира привържениците, след което повтаря жест, сочейки към небето, а после и към сектора на трибуната, откъдето изглежда идват скандиранията. След мача 29-годишният футболист е забелязан да казва на репортерите: „Просто се надявам, че няма да отидат да се молят по-късно след това, което направиха“. Той не навлезе в повече подробности за инцидента.

Роналдо, който е съотборник на Невеш в националния отбор на Португалия, където играеше и покойният Жота, призова поведението на въпросните фенове да бъде наказано. В публикация в Инстаграм Кристиано написа: „Лигата трябва да предприеме действия и да накаже този тип поведение на феновете. Това вече не е футбол и трябва да има граници. На хора, които се държат така, никога повече не трябва да им бъде позволено да влизат на стадион“.

Невеш и Жота бяха близки както в личен, така и в професионален план. Родени с разлика от само четири месеца, те бяха съотборници в младежките национални гарнитури на Португалия, а след това и в Порто, преди и двамата да се присъединят към Уулвърхамптън в Чемпиъншип през юли 2017 г., когато са на 20 години. Двамата бяха съотборници в Уулвс в продължение на три сезона, като семействата им живееха в района "Комптън" в Уулвърхамптън и общуват заедно, тъй като и двамата имат малки деца. На терена Жота и Невеш помогнаха на своя тим да се изкачи в Премиър лийг, като същевременно станаха редовни титуляри в мъжкия национален отбор на Португалия.

Невеш има татуировка на прасеца си, изобразяваща прегръдка между него и Жота – траен спомен за близкото им приятелство. Полузащитникът на Ал-Хилал беше един от хората, които носеха ковчега на погребението на Жота. Нападателят, който записа 49 мача за Португалия и носеше фланелката с номер 21 за страната си, беше наследен от Невеш през август миналата година. „Той имаше много близки отношения с Диого и е идеалният човек, който да го представя“, заяви тогавашният селекционер на Португалия Роберто Мартинес относно решението.

Ал-Хилал спечели съботния мач от първенството с 6:0, като бившият нападател на Арсенал Габриел Мартинели отбеляза хеттрик, а английският национал Оли Уоткинс се разписа два пъти. Отборът на Симоне Индзаги е начело в класирането с 18 точки от първите си седем мача, докато Ал-Таавон, в чийто състав е българският национал Марин Петков, е на предпоследното 17-о място.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

Синът на Паоло Малдини катастрофира след снощната победа на Каляри

Синът на Паоло Малдини катастрофира след снощната победа на Каляри

  • 13 сеп 2026 | 15:17
  • 4089
  • 0
Потвърдено: Алварес отпадна за днешната визита на Атлетико

Потвърдено: Алварес отпадна за днешната визита на Атлетико

  • 13 сеп 2026 | 14:48
  • 1070
  • 1
Вторият съперник на Левски в Лига Европа допусна тежка загуба в Ередивизи

Вторият съперник на Левски в Лига Европа допусна тежка загуба в Ередивизи

  • 13 сеп 2026 | 14:17
  • 2352
  • 0
Норвежци, с които Левски ще играе, постигнаха домакински успех

Норвежци, с които Левски ще играе, постигнаха домакински успех

  • 13 сеп 2026 | 14:08
  • 2448
  • 0
Труден тест за Ювентус

Труден тест за Ювентус

  • 13 сеп 2026 | 07:00
  • 2529
  • 1
ПСЖ ще започне изкачването си в Лига 1

ПСЖ ще започне изкачването си в Лига 1

  • 13 сеп 2026 | 06:45
  • 1885
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Ботев 1:0 Локомотив в дербито на Пловдив, ранен гол на Чандъров

Ботев 1:0 Локомотив в дербито на Пловдив, ранен гол на Чандъров

  • 13 сеп 2026 | 20:29
  • 11465
  • 12
Ботев (Враца) сложи край на победната серия на Левски

Ботев (Враца) сложи край на победната серия на Левски

  • 13 сеп 2026 | 19:45
  • 84798
  • 372
Ман Сити изтръгна героична победа в дербито с Ман Юнайтед след повече от час с човек по-малко

Ман Сити изтръгна героична победа в дербито с Ман Юнайтед след повече от час с човек по-малко

  • 13 сеп 2026 | 20:20
  • 17459
  • 97
Барселона продължи с головете и победите, но показа слабост в защита

Барселона продължи с головете и победите, но показа слабост в защита

  • 13 сеп 2026 | 19:19
  • 26855
  • 123
Очаквайте на живо: Зверев или Шелтън ще е новият господар на Ню Йорк

Очаквайте на живо: Зверев или Шелтън ще е новият господар на Ню Йорк

  • 13 сеп 2026 | 10:28
  • 3763
  • 0
Беганович спечели в Мадрид, Никола загуби 1 точка от аванса си пред Камара

Беганович спечели в Мадрид, Никола загуби 1 точка от аванса си пред Камара

  • 13 сеп 2026 | 13:17
  • 34107
  • 80