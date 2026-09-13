Роналдо поиска доживотни забрани за фенове, подигравали се с паметта на Жота

Португалската суперзвезда на Ал-Насър Кристиано Роналдо призова Саудитската Про Лига да наложи доживотни забрани за посещение на стадиони на всички фенове, замесени в инцидент, при който Рубен Невеш е бил обект на подигравки с името на покойния му приятел и съотборник Диого Жота по време на мач в събота. Нападателят почина през юли 2025 г. едва на 28-годишна възраст. Той и 25-годишният му брат Андре Силва загинаха при автомобилна катастрофа в Самора, Испания.

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В кадри, широко разпространени в социалните мрежи и заснети от трибуните на стадион „Ал Таавон Клуб“, се вижда как Невеш от Ал-Хилал се готви да изпълни свободен удар близо до феновете на домакините, когато се чуват скандирания „Жота, Жота, Жота“. Централният полузащитник изглежда саркастично аплодира привържениците, след което повтаря жест, сочейки към небето, а после и към сектора на трибуната, откъдето изглежда идват скандиранията. След мача 29-годишният футболист е забелязан да казва на репортерите: „Просто се надявам, че няма да отидат да се молят по-късно след това, което направиха“. Той не навлезе в повече подробности за инцидента.

Cristiano Ronaldo has called for the Saudi Pro League to issue lifetime stadium bans for any fans involved after Ruben Neves appeared to be taunted by chants of his late friend and team-mate Diogo Jota during a match on Saturday.



Footage widely circulated on social media, filmed… pic.twitter.com/J4A7PBoqxe — The Athletic | Football (@TheAthleticFC) September 13, 2026

Роналдо, който е съотборник на Невеш в националния отбор на Португалия, където играеше и покойният Жота, призова поведението на въпросните фенове да бъде наказано. В публикация в Инстаграм Кристиано написа: „Лигата трябва да предприеме действия и да накаже този тип поведение на феновете. Това вече не е футбол и трябва да има граници. На хора, които се държат така, никога повече не трябва да им бъде позволено да влизат на стадион“.

Cristiano Ronaldo has called for the Saudi Pro League to issue lifetime stadium bans for any fans involved after Ruben Neves appeared to be taunted by chants of his late friend and team-mate Diogo Jota during a match on Saturday.



Footage widely circulated on social media, filmed… pic.twitter.com/J4A7PBoqxe — The Athletic | Football (@TheAthleticFC) September 13, 2026

Невеш и Жота бяха близки както в личен, така и в професионален план. Родени с разлика от само четири месеца, те бяха съотборници в младежките национални гарнитури на Португалия, а след това и в Порто, преди и двамата да се присъединят към Уулвърхамптън в Чемпиъншип през юли 2017 г., когато са на 20 години. Двамата бяха съотборници в Уулвс в продължение на три сезона, като семействата им живееха в района "Комптън" в Уулвърхамптън и общуват заедно, тъй като и двамата имат малки деца. На терена Жота и Невеш помогнаха на своя тим да се изкачи в Премиър лийг, като същевременно станаха редовни титуляри в мъжкия национален отбор на Португалия.

Невеш има татуировка на прасеца си, изобразяваща прегръдка между него и Жота – траен спомен за близкото им приятелство. Полузащитникът на Ал-Хилал беше един от хората, които носеха ковчега на погребението на Жота. Нападателят, който записа 49 мача за Португалия и носеше фланелката с номер 21 за страната си, беше наследен от Невеш през август миналата година. „Той имаше много близки отношения с Диого и е идеалният човек, който да го представя“, заяви тогавашният селекционер на Португалия Роберто Мартинес относно решението.

Ал-Хилал спечели съботния мач от първенството с 6:0, като бившият нападател на Арсенал Габриел Мартинели отбеляза хеттрик, а английският национал Оли Уоткинс се разписа два пъти. Отборът на Симоне Индзаги е начело в класирането с 18 точки от първите си седем мача, докато Ал-Таавон, в чийто състав е българският национал Марин Петков, е на предпоследното 17-о място.

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Снимки: Gettyimages