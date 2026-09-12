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  3. Марин Петков и Ал Таавон с тежка загуба от Ал Хилал

Марин Петков и Ал Таавон с тежка загуба от Ал Хилал

  • 12 сеп 2026 | 21:18
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Марин Петков и Ал Таавон с тежка загуба от Ал Хилал

Марин Петков и неговият Ал Таавон допуснаха много тежко поражение в домакинството си на Ал Хилал в мач от първенството на Саудитска Арабия. Тимът на Симоне Индзаги спечели с 6:0 и е лидер в класирането.

Българският национал бе титуляр и игра цял мач като ляв краен бранител. Летните попълнение на Ал Хилал Оли Уоткинс и Габриел Мартинели отбелязаха пет от попаденията. Англичанинът откри в деветата минута, а след това бившият играч на Арсенал се разписа два пъти преди почивката. Бразилецът оформи своя хеттрик в началото на втората част, а малко по-късно Уоткинс вкара втория си гол. В 75-ата минута Султан Мандаш отбеляза шестия гол.

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