Юноша на Тотнъм стана герой за Кипър в Лига на нациите

С победно попадение в добавеното време тимът на Кипър надви Латвия с 2:1 в Никозия в среща от група 2 на лига “С” на Лига на нациите. Скъпоценният гол беше реализиран от англичанина Маркъс Едуардс, който през миналия месец заигра за националния отбор на островитяните, след като взе местен паспорт заради това, че майка му е кипърка.

Преди това гостите даже водеха до 70-ата минута след точен изстрел на Едуардс Даскевичс (57’). След това резервата Йоанис Кости изравни, за да дойде мигът на Едуардс. Крилото на Бърнли, който е юноша на Тотнъм, реализира с левия крак и удар в далечния ъгъл.

След този успех изглежда, че кипърците ще се борят с Черна гора за първото място, което директно класира за по-горната дивизия “В”. Вторият също ще има шанс за промоция, но през плейоф.

Нападателят на ЦСКА Йоанис Питас беше титуляр за домакините и беше заменен в 67-ата минута. През първото полувреме негов гол правилно не беше зачетен заради засада.

През ноември на футболистите от Острова на Афродита им остават мачове с Армения (гости) и Черна гора (домакини).

Латвия пък е само с точка на дъното, но пък няма как да изпадне, защото през това издание на надпреварата няма изпадащи в лига “D”.



Снимка: https://www.facebook.com/cyprusfaofficial/

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