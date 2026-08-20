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Апоел (Беер Шева) взе минимален аванс срещу Сабах

  • 20 авг 2026 | 00:27
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Апоел (Беер Шева) взе минимален аванс срещу Сабах

Апоел (Беер Шева) победи с 2:1 Сабах и е все по-близо до място в турнирната фаза на Шампионската лига. Двубоят се изигра в Букурещ, а израелският тим направи обрат с голове на Джавон Ийст и Игор Златанович. Попадението за Сабах реализира Велко Симич още в началото.

Българският халф Йоан Стоянов беше в групата на Апоел, но не се появи на терена. Преди няколко дни той игра пълни 90 минути срещу Апоел (Хайфа) при успеха в "Тото Къп" с 4:0.

В третия квалификационен кръг израелският първенец взе скалпа на Цървена звезда от позицията на аутсайдер, а Сабах елиминира датския Орхус и също показа амбиции за пръв път в историята да влезе в основната фаза на най-престижното клубно състезание.

В 6-ата минута тимът на Валдас Дамбраускас вече имаше преднина. Левият бек Тимотеуш Пухач центрира, а Симич се разписа с глава. Сърбинът вкара в пети пореден мач от пресявките в Шампионската лига.

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