Апоел на Йоан Стоянов шокира Цървена звезда в Белград

Сръбският шампион Цървена звезда претърпя тежко разочарование и отпадна в третия квалификационен кръг на Шампионската лига след загуба с 0:2 у дома от израелския Апоел (Беер Шева). След като първата среща в Унгария завърши с минимален успех от 1:0 за израелците, Звезда напуска турнира с общ резултат 0:3. Точни за гостите на стадион „Райко Митич“ бяха Игор Златанович (61') и Джавон Ийст (79'). Двубоят ще се запомни и с червения картон за треньора на домакините Деян Станкович. Българският национал в състава на гостите Йоан Стоянов остана неизползвана резерва и изгледа целия мач от скамейката.

Резултатът беше открит в 61-вата минута след отлична акция на гостите. Топката беше центрирана към непокрития на 11 метра от гола Игор Златанович, който с прецизен удар преодоля вратаря Матеуш за 0:1.

Второто попадение падна в 79-ата минута, когато надеждите на домакините бяха окончателно погребани. При бърза атака на Апоел Джавон Ийст се оказа на стрелкова позиция и хладнокръвно удвои преднината на своя тим – 0:2.

В 51-вата минута Осман Букари направи фрапантен пропуск за домакините, след като излезе сам срещу вратаря, но прояви егоизъм и стреля над гредата.

Четири минути по-късно играчите на Звезда имаха претенции за дузпа за падане на Абу Фани, но реферът Глен Нюберг остана безмълвен. Това отприщи бурна реакция на резервната скамейка и в 57-ата минута треньорът на белградчани Деян Станкович получи директен червен картон. Малко след втория гол Апоел нацели и греда.

В 92-рата минута Мохамед Абу Фани от домакините също беше изгонен с директен червен картон за груб фаул.

С този успех израелският Апоел продължава напред към решителния плейофен кръг на Шампионската лига, където ще премери сили с победителя от двойката между датския Орхус и азербайджанския Сабах. За Цървена звезда европейският сън в най-силния турнир приключва. Тъй като се състезаваха в Шампионския път, „червено-белите“ се преместват в плейофите на Лига Европа, където по силата на жребия ги очаква тежък сблъсък срещу чешкия Виктория Пилзен.

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