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  3. Кметът на Льовен отказа на Роял Юнион и Апоел (Беер Шева) да играят там

Кметът на Льовен отказа на Роял Юнион и Апоел (Беер Шева) да играят там

  • 2 сеп 2026 | 06:47
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Кметът на Льовен отказа на Роял Юнион и Апоел (Беер Шева) да играят там

Кметът на белгийския град Льовен, Мохамед Ридуани, обяви, че няма да позволи провеждането на мача от Лига Европа между Роял Юнион и израелския Апоел (Беер Шева) на 22-ри октомври, позовавайки се на опасения за обществения ред.

Според информация на Анадолската агенция, Ридуани е мотивирал отказа си с невъзможността на общината да гарантира сигурността по време на срещата. Той е подчертал пред вестник „Льо Соар“, че дори двубоят да се играе без публика на стадион „Ден Дрееф“, рискът от безредици остава висок.

Отборът на Юнион Сен Жилоаз е принуден да търси алтернативен стадион, тъй като собственото му съоръжение в Брюксел не отговаря на изискванията. Вариантите пред клуба са били стадион „Крал Бодуен“ или този в Льовен.

Ридуани обяснява, че присъствието на израелски отбор в Льовен е проблематично заради голямата арабска общност в региона. По същите причини той вече е отказал домакинство и на мача между женските национални отбори на Белгия и Израел.

Ръководството на Юнион Сен Жилоаз потвърди, че е запознато със ситуацията и вече е уведомило УЕФА. В момента клубът активно търси нов стадион в Белгия, на който да приеме двубоя си срещу Апоел (Беер Шева).

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Снимки: Gettyimages

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