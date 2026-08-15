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Йоан Стоянов изигра цял мач при тежко поражение на Апоел (Беер Шева)

  • 15 авг 2026 | 23:44
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Йоан Стоянов изигра цял мач при тежко поражение на Апоел (Беер Шева)

В среща за 5-ото място в турнира Тото Къп на Израел, Апоел (Хайфа) разгроми Апоел (Беер Шева) с 4:0 на стадион „Сами Офер“. Попаденията за домакините бяха дело на Шай Елиас (29), Лиран Ротман (33, 67) и Алон Турджеман (52). Българският национал на гостите Йоан Стоянов започна като титуляр и изигра пълни 90 минути в кошмарния за неговия тим двубой.

Резултатът бе открит в 29-ата минута след невероятен гаф в отбраната на гостите. Вратарят на Беер Шева Марко Волф прояви излишна упоритост и реши да разиграва топката с къси пасове дълбоко в собственото си наказателно поле. Той допусна много тежка грешка, подарявайки топката директно на Шай Елиас, който хладнокръвно наказа бившия си тим за 1:0.

Само четири минути по-късно, в 33-ата, Лиран Ротман удвои преднината на Апоел (Хайфа). Той пое топката в противниковата половина и предприе страхотен солов пробив на скорост, като с нисък шут по земя от границата на наказателното поле, заби топката точно в далечния ъгъл за 2:0.

През втората част домакините стигнаха до трети гол в 52-ата минута. Атаката се разви по десния фланг чрез Ноам Коен, който комбинира с Яад Гонен. Последният напредна отлично и пусна перфектно, остро центриране към Алон Турджеман, който закова топката в мрежата.

Крайното 4:0 бе оформено в 67-ата минута. Домакините организираха бърза контраатака, при която Ротман бе изведен зад гърба на отбраната с прекрасен и много дълбок пас в празното пространство. Крилото се оказа очи в очи със стража Марко Волф и с премерен удар под плонжа му записа своя втори гол в срещата.

С този успех Апоел (Хайфа) завършва на 5-о място, а Апоел (Беер Шева) остава на 6-а позиция в предсезонния турнир Тото Къп. Само след седмица двата тима ще се изправят отново един срещу друг в официален сблъсък от първия кръг на новото първенство.

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