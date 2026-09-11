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  3. Филипов поиска "канарчетата" да се борят за всеки метър в дербито на Пловдив

Филипов поиска "канарчетата" да се борят за всеки метър в дербито на Пловдив

  • 11 сеп 2026 | 10:05
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Собственикът на Ботев (Пловдив) Илиян Филипов надъха "жълто-черните" преди дербито с Локомотив (Пловдив). Той публикува емоционално обръщение, в което призова футболистите да покажат характер и сърце.

Милосавлиевич: Дербито с Ботев може да промени много неща
Милосавлиевич: Дербито с Ботев може да промени много неща

“ВРЕМЕ Е ЗА ПРАЗНИК В ПЛОВДИВ! ВРЕМЕ Е ЗА ДЕРБИ! Има мачове, които носят три точки. И има мачове, които носят нещо много повече. Дербито на Пловдив е точно такъв мач. В неделя няма значение какво е било вчера. Няма значение кой какво е казал, кой какво е написал и кой в какво вярва. В неделя има БОТЕВ! Време е за мъжка игра. Време е за характер. Време е за сърце. Искам нашите футболисти да излязат с гордо вдигнати глави и да усетят каква отговорност и каква чест е да носиш жълто-черната фланелка в дербито на Пловдив.

Искам да се борят за всяка топка, за всеки метър и за всяка секунда. И когато прозвучи последният съдийски сигнал, да знаят, че са оставили сърцата си на терена. За хората, които обичат Ботев. За поколенията ботевисти преди нас. За децата, които днес растат с жълто-черната фланелка.

За нашия велик клуб. В такива дни няма футболисти, треньори, ръководство и публика. ИМА БОТЕВ ПЛОВДИВ! Едно семейство. Една емблема. Една любов. Нека оставим приказките на другите. Нашият отговор трябва да бъде там, където му е мястото – на терена и по трибуните. А след последния съдийски сигнал имам само едно желание: Пловдив да чуе нашата песен…" Празнуваме победата сега…"САМО БОТЕВ!", написа във "Фейсбук" бизнесменът.

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