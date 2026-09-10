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Алегри: Когато Арсенал вдигна темпото, за нас стана трудно

  • 10 сеп 2026 | 01:27
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Алегри: Когато Арсенал вдигна темпото, за нас стана трудно

Треньорът на Наполи Масимилиано Алегри коментира загубата с 0:1 от Арсенал в Шампионската лига, като изрази задоволство от представянето на своя отбор в защита.

„Изиграхме добър мач срещу един от най-силните отбори в Европа. Първото полувреме беше много равностойно, но през второто те вдигнаха темпото“, заяви Алегри след срещата.

„Защитавахме се добре – ако бяхме играли по същия начин срещу Комо и Интер, вероятно нямаше да загубим. Трябва да гледаме позитивите. Когато обаче сбъркаш при последния пас, рискуваш да допуснеш гол, както се случи тази вечер“, допълни специалистът.

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Въпреки третото поредно поражение за тима, Алегри остава оптимист: „Знаехме, че мачът ще бъде труден. Имаме три поредни загуби, но не трябва да падаме духом, защото днес нямам никакви упреци към момчетата. Когато се защитаваме така, е трудно да ни вкарат гол. През първата част излизахме добре от защита и създадохме опасни моменти, но през втората стана по-трудно. Това са важни мачове и понякога прекаленото желание води до грешки.“

На въпрос дали отборът е можел да се представи по-добре, треньорът на Наполи отговори: „Не, днес не. За съжаление, хванаха ни с двойно подаване и не успяхме да проследим комбинацията. Те са много силни в това отношение.“

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Снимки: Gettyimages

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