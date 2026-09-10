Алегри: Когато Арсенал вдигна темпото, за нас стана трудно

Треньорът на Наполи Масимилиано Алегри коментира загубата с 0:1 от Арсенал в Шампионската лига, като изрази задоволство от представянето на своя отбор в защита.

„Изиграхме добър мач срещу един от най-силните отбори в Европа. Първото полувреме беше много равностойно, но през второто те вдигнаха темпото“, заяви Алегри след срещата.

„Защитавахме се добре – ако бяхме играли по същия начин срещу Комо и Интер, вероятно нямаше да загубим. Трябва да гледаме позитивите. Когато обаче сбъркаш при последния пас, рискуваш да допуснеш гол, както се случи тази вечер“, допълни специалистът.

Арсенал пропусна много, но все пак успя да прониже Наполи

Въпреки третото поредно поражение за тима, Алегри остава оптимист: „Знаехме, че мачът ще бъде труден. Имаме три поредни загуби, но не трябва да падаме духом, защото днес нямам никакви упреци към момчетата. Когато се защитаваме така, е трудно да ни вкарат гол. През първата част излизахме добре от защита и създадохме опасни моменти, но през втората стана по-трудно. Това са важни мачове и понякога прекаленото желание води до грешки.“

На въпрос дали отборът е можел да се представи по-добре, треньорът на Наполи отговори: „Не, днес не. За съжаление, хванаха ни с двойно подаване и не успяхме да проследим комбинацията. Те са много силни в това отношение.“

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Снимки: Gettyimages