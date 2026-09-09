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  2. Болоня
  3. Доменико Тедеско отнесе по-тежко наказание заради обиди към съдия

Доменико Тедеско отнесе по-тежко наказание заради обиди към съдия

  • 9 сеп 2026 | 15:38
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Треньорът на Болоня Доменико Тедеско бе наказан да не води футболния отбор за два мача в Серия А заради "изключително неуважително поведение", както е описано провинението му. Това става само няколко седмици, след като пое тима.

На 40-годишния специалист бе показан червен картон в добавеното време при равенството със Сасуоло (2:2) в неделя. Германецът вербално обиди съдията в последните минути на срещата. Бившият селекционер на Белгия е продължил с неуважителното си поведение и в съблекалнята.

Президентът на Болоня Джои Сапуто също е бил замесен в инцидента. Клубният бос бе наказан да не участва в каквито и да е футболни събития до 30 септември, съобщиха от лигата.

Тедеско не започна особено добре в Болоня, като след първите три мача отборът има само една спечелена точка.

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Снимки: Imago

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